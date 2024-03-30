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В Воронежской области на территории завода произошел пожар

В Россоши произошел пожар на территории завода. Возгорание пожарным пришлось тушить в ночь с пятницы на субботу. Никто из людей не пострадал.

В пресс-службе главного управления МЧС по Воронежской области сообщают, что информация о ЧП поступила на пульт дежурного в 3.04 30 марта.

На место незамедлительно выехали сотрудники экстренных служб. Выяснилось, что на Октябрьской площади, 154 — на территории ныне неэксплуатируемого завода — произошел пожар в одной из надворных построек.

Огонь полностью уничтожил строение, обрушилась крыша. В тушении пожара были задействованы восемь человек, в процессе были использованы две единицы техники. Справиться с огнем удалось к 3.18. Что стало причиной возгорания — не уточняется.

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