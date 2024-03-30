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В Кыштыме задержали мужчину, пытавшегося переправить наркотики в колонию

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 мар — РИА Новости. Мужчина с помощью арбалета пытался переправить марихуану в ИК-10 в челябинском Кыштыме, ранее он уже совершал подобное, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Источник: РИА Новости

Полицейские при поддержке ОМОН в Кыштыме задержали ранее судимого 25-летнего жителя Челябинска по подозрению в поставке наркотиков на территорию исправительной колонии.

«Для переброса наркотических средств на территорию закрытого учреждения задержанный намеревался использовать специально приобретенный арбалет. Его изъяли в ходе осмотра транспортного средства, на котором он передвигался. Там же полицейские обнаружили две стрелы», — пояснили в ведомстве.

У подозреваемого во время досмотра были обнаружены еще и два свертка с марихуаной массой 41 грамм. Правоохранители выяснили, что задержанный ранее уже совершал подобное: тогда полицейские и сотрудники оперативного отдела ГУФСИН ИК-10 изъяли стрелу с наркотическим веществом массой 26 граммов.

Против мужчины завели уголовное дело о незаконном производстве, сбыте или пересылки наркотических средств, а также незаконный сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства. Вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому решается, добавили в пресс-службе.