В Кыштыме задержали мужчину, пытавшегося переправить наркотики в колонию

У подозреваемого во время досмотра были обнаружены еще и два свертка с марихуаной массой 41 грамм. Правоохранители выяснили, что задержанный ранее уже совершал подобное: тогда полицейские и сотрудники оперативного отдела ГУФСИН ИК-10 изъяли стрелу с наркотическим веществом массой 26 граммов.