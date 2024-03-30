СКР установил личности 134 погибших при теракте в «Крокусе»

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. За несколько минут до начала выступления группы «Пикник» в концертный зал ворвалась группа вооруженных мужчин. Они открыли стрельбу по посетителям и подожгли здание. Во время пожара часть посетителей оказалась заблокирована на втором этаже. По последним данным, в результате теракта погибли 144 человека, пострадал 551.