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СКР установил личности 134 погибших при теракте в «Крокусе»

Главное следственное управление Следственного комитета России (СКР) по состоянию на сегодняшний вечер, 30 марта, установило личности 134 погибших во время теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Для установления личностей остальных погибших проводятся генетические экспертизы, сообщила пресс-служба СКР.

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В пресс-релизе также говорится, что председатель ведомства Александр Бастрыкин заслушал доклад о ходе расследования теракта. Глава СКР обратил внимание на необходимость подетального установления всех событий, предшествовавших атаке на «Крокус», чтобы выявить весь круг соучастников, организаторов и заказчиков теракта.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. За несколько минут до начала выступления группы «Пикник» в концертный зал ворвалась группа вооруженных мужчин. Они открыли стрельбу по посетителям и подожгли здание. Во время пожара часть посетителей оказалась заблокирована на втором этаже. По последним данным, в результате теракта погибли 144 человека, пострадал 551.

В рамках расследования задержаны четверо граждан Таджикистана, предполагаемые исполнители теракта, а также пятеро человек, которые, как считает следствие, являются сообщниками террористов. Вчера, 29 марта, СКР напрямую связал теракт в «Крокусе» с Украиной. По версии следствия, координатор, руководивший действиями нападавших через Telegram, пригласил их в Киев, чтобы выплатить вознаграждение.

СК