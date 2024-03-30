9 дней со дня теракта в «Крокусе». Прямая трансляция

Теракт 22 марта унёс жизни 144 человек. Более 550 пострадало. Четверо боевиков ворвались в здание и из автоматов без разбора стали расстреливать всех, кто встречался им на пути: маленьких детей, женщин, стариков. Люди погибли целыми семьями. Затем террористы подожгли зрительный зал, в котором всё ещё находились сотни людей, пришедших в тот вечер на концерт группы «Пикник».



Спустя девять дней со дня трагедии на месте сгоревшего «Крокуса» проходит панихида и вечер памяти с участием симфонического оркестра под управлением дирижёра Валерия Гергиева. Почтить память погибших собрались друзья и родные жертв теракта, а также те, кому чудом удалось выжить во время нападения террористов.