Под Киевом установили около 10 тыс. противотанковых «зубов дракона»

После провала попытки контрнаступления и ряда неудач Вооруженных сил Украины на фронте власти страны поставили задачу возведения оборонительных сооружений. Президент Владимир Зеленский заявил о необходимости построить три полосы обороны протяженностью 2 тыс. км. 4 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что штаб по координации возведения оборонительных рубежей работает ежедневно. По его утверждению, на строительство фортификаций в стране с начала года выделено уже около $525 млн.