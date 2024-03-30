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Под Киевом установили около 10 тыс. противотанковых «зубов дракона»

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Порядка 10 тыс. так называемых зубов дракона — конусообразных железобетонных блоков для сдерживания бронетехники — установили под Киевом в рамках работ по возведению укреплений на Украине. Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.

Источник: РИА "Новости"

«Фортификации предусматривают разветвленную систему траншей, блиндажей и других видов укрытий. Устанавливаются заградительные рубежи — “зубы дракона”, противотанковые рвы и другие заграждения невзрывного характера. Уже установили почти 10 тыс. бетонных пирамид, обустроили противотанковый ров», — говорится в сообщении в Telegram-канале администрации региона.

После провала попытки контрнаступления и ряда неудач Вооруженных сил Украины на фронте власти страны поставили задачу возведения оборонительных сооружений. Президент Владимир Зеленский заявил о необходимости построить три полосы обороны протяженностью 2 тыс. км. 4 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что штаб по координации возведения оборонительных рубежей работает ежедневно. По его утверждению, на строительство фортификаций в стране с начала года выделено уже около $525 млн.