Источник: российские войска подбили Abrams под Авдеевкой

США обещали передать киевскому режиму 31 Abrams, а СМИ писали о начале поставок в сентябре прошлого года. При этом, по данным газеты The Wall Street Journal, украинские чиновники признавали, что появление у ВСУ этих машин не сможет изменить ситуацию на фронте.