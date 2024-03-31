Мужчина погиб на глазах у жены в результате ДТП в Шымкенте

Как пишет Otyrar.kz, его супруга не пострадала.
«По предварительным данным, 29-летний водитель Kia допустил наезд на пешехода. В результате ДТП 48-летний пешеход скончался на месте происшествия. Факт зарегистрирован в полиции. Назначены необходимые экспертизы», — говорится в сообщении.
Как отметили очевидцы, на данной улице светофор установлен всего в 50 м от места происшествия.
Департамент полиции города Шымкент призывает граждан соблюдать правила дорожного движения, пешеходов — быть бдительными и переходить проезжую часть в установленном месте.