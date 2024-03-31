Мужчина погиб на глазах у жены в результате ДТП в Шымкенте

Водитель автомашины Kia допустил наезд на пешехода 1976 года рождения, который перебегал проезжую часть с женой в неустановленном месте. В результате ДТП на улице Байтерекова (не доезжая проспекта Астана) пешеход, не приходя в сознание, скончался на месте, сообщает Zakon.kz.