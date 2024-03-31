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На севере Сирии в результате теракта погибли 10 человек

БЕЙРУТ, 31 марта. /ТАСС/. Не менее 10 человек стали жертвами взрыва заминированного автомобиля на рыночной площади в городе Аазаз, расположенном на севере Сирии, в 10 км от границы с Турцией.

Источник: AP 2023

Как сообщил телеканал Al Mayadeen, число погибших, среди которых есть мирные жители, может возрасти, учитывая, что спасатели продолжают разбор завалов. На месте работают пожарные команды.

Пострадали 23 человека, они доставлены в местную больницу.

Аазаз находится под контролем так называемой Сирийской свободной армии (ССА), которая участвовала вместе с турецкими войсками в 2016—2017 гг. в операции «Щит Евфрата» по созданию зоны безопасности на севере провинции Алеппо.

Представители сирийской вооруженной оппозиции возложили ответственность за взрыв на экстремистскую группировку «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ), которая соперничает с ССА.