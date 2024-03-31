Дело о незаконной застройке в «Садгороде» Владивостока отправится в суд

Волобуев, в свою очередь, осенью того же года одобрил вырубку деревьев на этом же участке, который является частью курортной зоны города на берегу Амурского залива. Эти действия привели к уничтожению растительности, повреждению почвы и нанесению экологического ущерба, оцененного в 532 миллиона рублей.