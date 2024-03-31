Дело о незаконной застройке в «Садгороде» Владивостока отправится в суд

В Приморском крае завершено расследование дела против бывших высокопоставленных чиновников Дениса Трифонова, руководившего градостроительным управлением, и Александра Волобуева, возглавлявшего управление охраны природы Владивостока. Их обвиняют в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.
Следственный комитет установил, что в мае 2022 года Трифонов выдал разрешение на строительство жилого комплекса в районе улицы Грязелечебница, не учитывая специфические условия использования территории и отсутствие необходимой экологической экспертизы.
Волобуев, в свою очередь, осенью того же года одобрил вырубку деревьев на этом же участке, который является частью курортной зоны города на берегу Амурского залива. Эти действия привели к уничтожению растительности, повреждению почвы и нанесению экологического ущерба, оцененного в 532 миллиона рублей.
Дело было возбуждено после проверки, проведенной прокуратурой. Теперь оно будет передано в Ленинский районный суд Владивостока для дальнейшего рассмотрения.