Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дело о незаконной застройке в «Садгороде» Владивостока отправится в суд

Ущерб, нанесённый действиями двух экс-чиновников, оценивают в более чем полмиллиарда рублей.

Источник: Аргументы и факты

В Приморском крае завершено расследование дела против бывших высокопоставленных чиновников Дениса Трифонова, руководившего градостроительным управлением, и Александра Волобуева, возглавлявшего управление охраны природы Владивостока. Их обвиняют в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

Следственный комитет установил, что в мае 2022 года Трифонов выдал разрешение на строительство жилого комплекса в районе улицы Грязелечебница, не учитывая специфические условия использования территории и отсутствие необходимой экологической экспертизы.

Волобуев, в свою очередь, осенью того же года одобрил вырубку деревьев на этом же участке, который является частью курортной зоны города на берегу Амурского залива. Эти действия привели к уничтожению растительности, повреждению почвы и нанесению экологического ущерба, оцененного в 532 миллиона рублей.

Дело было возбуждено после проверки, проведенной прокуратурой. Теперь оно будет передано в Ленинский районный суд Владивостока для дальнейшего рассмотрения.