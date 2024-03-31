Продавала воображаемую технику: в Новосибирске полиция задержала мошенницу

В Новосибирске полиция задержала женщину, которая продавала воображаемую технику. Сообщение об этом было опубликовано изданием «Сиб.фм».
В рамках спецоперации по противодействию мошенничеству в Новосибирске была задержана женщина.
Она обвиняется в размещении ложных объявлений о продаже бытовой техники по низким ценам на различных онлайн-площадках и в социальных сетях. Полицейские установили, что после получения оплаты от покупателей она прекращала всякое общение и не передавала заказанный товар.
Полиция призывает всех пострадавших от таких действий обратиться за помощью и дать информацию о случившемся. Уголовное дело открыто, и подозреваемая находится под стражей в ожидании проведения следствия.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске закрыто дело об уклонении от уплаты налогов на сумму почти 200 миллионов рублей.