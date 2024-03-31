Женщину сбили на дороге в Хабаровском крае

Она шла по краю проезжей части в попутном направлении, хотя по правилам дорожного движения нужно идти навстречу транспорту.
Авария произошла в районе улицы Рыночной, 15. Как сообщили в городском ГИБДД, степень травм устанавливается. Водитель Toyota Premio объяснил полицейским, что не заметил человека.
Протоколы об административных правонарушениях составили на обоих участников происшествия. Женщину ждет штраф в 500 рублей за нарушение ПДД. Водителя за причинение легкого вреда здоровью при управлении ТС ждет штраф до 5000 рублей или лишение прав. Окончательное решение будет вынесено после обследования пострадавшей.