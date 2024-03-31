В Новосибирске затопило двор на улице Забалуева

Жители дома № 78 сообщили, что из-за резкого потепление лужи во дворе начали увеличиваться с каждым днем и от их большого количества вода может попасть в подвал дома, что понесет плохие последствия. Больше всего жильцы переживают из-за предстоящих дождей, так как они могут усугубить ситуацию.