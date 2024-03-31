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Новый вид обмана граждан начали применять мошенники в Приморье

С предупреждением к приморцам обратился местный депутат.

Источник: Freepik

В Приморском крае активизировалась новая схема обмана граждан, о чем предупредил депутат городской Думы Владивостока Дмитрий Новиков через свой паблик «ВКонтакте» «Новиков Сталкер». По словам депутата, он получил информацию от знакомого, занятого в сфере банковской безопасности.

Мошенники начали рассылать сообщения от имени банков о введении ежемесячного сбора средств со счетов клиентов в качестве взноса на проведение СВО. В «уведомлениях» указывается, что отказаться от платежа возможно, перейдя по предоставленной ссылке.

Ссылка имитирует официальный ресурс банка, что снижает бдительность людей. При вводе логина и пароля на фальшивом сайте, пользователи невольно предоставляют мошенникам доступ к своим банковским аккаунтам.

Стоит отметить, что данная афера известна уже более месяца, и хотя правоохранительные органы предупреждали о подобном виде мошенничества, жалобы на обман продолжают поступать со всей страны. В этой связи банковские учреждения призывают клиентов к повышенной осторожности и напоминают о необходимости игнорировать подозрительные сообщения.

В случае получения подобного уведомления рекомендуется связаться с банком напрямую, используя официальные каналы связи, а также проинформировать о потенциальной угрозе своих близких и знакомых.