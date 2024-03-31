Новый вид обмана граждан начали применять мошенники в Приморье

Стоит отметить, что данная афера известна уже более месяца, и хотя правоохранительные органы предупреждали о подобном виде мошенничества, жалобы на обман продолжают поступать со всей страны. В этой связи банковские учреждения призывают клиентов к повышенной осторожности и напоминают о необходимости игнорировать подозрительные сообщения.