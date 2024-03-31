Житель Хабаровского края отдал лжеброкерам около 1 млн в попытке заработать

Житель Николаевска-на-Амуре отдал лжеброкерам около 1 миллиона рублей в попытке увеличить доход. Возбуждение уголовного дела признано законным, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
В феврале 2024 года 55-летний горожанин нашёл в сети брокерскую платформу и решил воспользоваться её услугами, не подозревая, что это мошеннический ресурс. Когда мужчина указал на сайте свой телефон и имя, с ним вышли на контакт аферисты. Злоумышленники уговорили свою жертву перевести на виртуальный счёт крупную сумму.
Потерпевший поддался уговорам и перевёл лжеброкерам порядка 960 тысяч рублей — часть этих денег он взял в кредит. Когда вывести средства с платформы не получилось, горожанин обратился за помощью к правоохранителям. По факту случившегося «дело по статье 159 УК РФ “Мошенничество”.
«Возбуждение уголовного дела Николаевская-на-Амуре городская прокуратура признала законным. Ход его расследования контролируется», — прокомментировали в надзорном ведомстве.