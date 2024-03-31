Житель Хабаровского края отдал лжеброкерам около 1 млн в попытке заработать

В феврале 2024 года 55-летний горожанин нашёл в сети брокерскую платформу и решил воспользоваться её услугами, не подозревая, что это мошеннический ресурс. Когда мужчина указал на сайте свой телефон и имя, с ним вышли на контакт аферисты. Злоумышленники уговорили свою жертву перевести на виртуальный счёт крупную сумму.