Артиллеристы ВДВ уничтожили склад ВСУ на Северском направлении

«Расчеты 152-миллиметровых гаубиц Д-20 артиллерийских подразделений тульского гвардейского соединения ВДВ уничтожили скопление пехоты ВСУ и полевой склад с боеприпасами на Северском направлении в зоне проведения СВО», — сообщили в оборонном ведомстве.
Уточняется, что, нанеся удар по району скопления солдат ВСУ, артиллеристы облегчили боевую работу штурмовым группам десантников, которые впоследствии зашли на опорный пункт, по которому отработала артиллерия и произвели его зачистку.
«В этом же районе точным огнем гаубиц Д-20 был уничтожен полевой склад с боеприпасами», — сообщили в МО РФ.