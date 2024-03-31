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Артиллеристы ВДВ уничтожили склад ВСУ на Северском направлении

ЛУГАНСК, 31 мар — РИА Новости. Артиллеристы тульского гвардейского соединения ВДВ уничтожили группу пехоты ВСУ и полевой склад с боеприпасами на северском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Расчеты 152-миллиметровых гаубиц Д-20 артиллерийских подразделений тульского гвардейского соединения ВДВ уничтожили скопление пехоты ВСУ и полевой склад с боеприпасами на Северском направлении в зоне проведения СВО», — сообщили в оборонном ведомстве.

Уточняется, что, нанеся удар по району скопления солдат ВСУ, артиллеристы облегчили боевую работу штурмовым группам десантников, которые впоследствии зашли на опорный пункт, по которому отработала артиллерия и произвели его зачистку.

«В этом же районе точным огнем гаубиц Д-20 был уничтожен полевой склад с боеприпасами», — сообщили в МО РФ.