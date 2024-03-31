Так не доставайся же ты никому: В Приморье водитель попытался съесть взятку

Мужчина и его товарищ разъезжали на автомобилях KiaCarnival, судя по их поведению на дороге, они решили посоревноваться друг с другом. После того, как полицейские попросили их остановиться, 52-летний рулевой достал две банкноты по 100 долларов США и положил их между стеклом и крышкой багажника служебного автомобиля.