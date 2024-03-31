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Так не доставайся же ты никому: В Приморье водитель попытался съесть взятку

В Приморье водитель из Чувашии проглотил взятку после отказа полиции принять деньги.

В Приморском крае 52-летний водитель из Чувашии попался в Лесозаводском округе во время пересечения сплошной линии и выезда на встречку. Чтобы избежать штрафа, 52-летний мужчина предложил взятку размером в 100 долларов США, но после отказа сотрудников ГИБДД принять деньги, попытался съесть купюры, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».

Мужчина и его товарищ разъезжали на автомобилях KiaCarnival, судя по их поведению на дороге, они решили посоревноваться друг с другом. После того, как полицейские попросили их остановиться, 52-летний рулевой достал две банкноты по 100 долларов США и положил их между стеклом и крышкой багажника служебного автомобиля.

Когда он услышал, что сотрудники ГИБДД отказываются от взятки, оттолкнул одного из них и попытался забрать купюры. Вот только получилось оторвать лишь часть, которую он тут же проглотил.

Суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года условно, с испытательным сроком четыре года и штрафом в размере пятикратной суммы взятки.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как житель Приморья попытался подкупить стража порядка прямо в полицейском участке. Там же его и задержали.