В ЛНР обнаружили схрон с западными боеприпасами и минами

В министерстве обороны РФ добавили, что в настоящее время саперы проводят разминирование гражданских объектов на освобожденных территориях ЛНР для последующего проведения там новых коммуникаций. В первую очередь саперы разминируют объекты гражданской инфраструктуры для восстановления автомобильных дорог, прокладки магистральных трубопроводов и установки линий электропередач. Уточняется, что саперы также активно ведут сплошную очистку сельхозугодий для дальнейшей обработки и засева плодородных земель.