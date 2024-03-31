В ЛНР обнаружили схрон с западными боеприпасами и минами

«Найден схрон боеприпасов. Это взрывоопасные предметы, которыми противник не успел еще воспользоваться. Здесь гексоген утрамбованный для сброса с квадрокоптера, болгарский снаряд, также американская мина», — рассказал «Сталкер».
По его словам, после отхода противник оставил на освобожденных силами ВС РФ территориях большое количество противопехотных мин, в том числе американских.
В министерстве обороны РФ добавили, что в настоящее время саперы проводят разминирование гражданских объектов на освобожденных территориях ЛНР для последующего проведения там новых коммуникаций. В первую очередь саперы разминируют объекты гражданской инфраструктуры для восстановления автомобильных дорог, прокладки магистральных трубопроводов и установки линий электропередач. Уточняется, что саперы также активно ведут сплошную очистку сельхозугодий для дальнейшей обработки и засева плодородных земель.
«В ходе разминирования инженерно-саперные подразделения ежедневно обрабатывают до 1 гектара земли и обнаруживают несколько десятков опасных находок, в том числе иностранного и натовского образца. Все обнаруженные боеприпасы уничтожаются военными инженерами методом подрыва накладным зарядом на специализированном полигоне», — сообщили в оборонном ведомстве.