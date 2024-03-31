ВС РФ уничтожили станцию спутниковой связи Starlink и до 30 боевиков ВСУ

Ранее в этот же день в Минобороны РФ сообщили, что расчеты 152-мм гаубиц Д-20 артиллерийских подразделений Тульского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) уничтожили скопление пехоты ВСУ и полевой склад с боеприпасами на северском направлении.