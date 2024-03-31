В Махачкале и Каспийске был введен режим КТО

На время действия режима КТО и до его снятия будут действовать ряд специальных мер и временных ограничений. В частности, проверка документов у физических лиц, усиление охраны общественного порядка, беспрепятственное проникновение лиц, проводящих КТО, в жилые помещения и на территории, принадлежащие физическим лицам и другие меры.