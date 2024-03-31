В Красноярске 12-летний мальчик ушел из дома и не вернулся

За помощью к правоохранителям обратилась мать пропавшего мальчика. Красноярка рассказала полицейским, что не знает где сейчас находится ее сын. По словам женщины, ребенок пропал 30 марта. Днем он вышел из дома на улице Новгородской и не вернулся.