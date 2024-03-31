В Красноярске 12-летний мальчик ушел из дома и не вернулся

В Красноярске сотрудники полиции разыскивают 12-летнего ребенка, который ушел из дома и не вернулся.
За помощью к правоохранителям обратилась мать пропавшего мальчика. Красноярка рассказала полицейским, что не знает где сейчас находится ее сын. По словам женщины, ребенок пропал 30 марта. Днем он вышел из дома на улице Новгородской и не вернулся.
«Сотрудниками ОВД были проверены места возможного нахождения ребенка. Также на розыск мальчика ориентированы наружные наряды полиции. Поиски несовершеннолетнего продолжаются», — рассказали в полиции.
Приметы пропавшего: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, глаза карие.
Был одет: черная шапка с помпоном, черная куртка, брюки серые в клетку, черные кроссовки.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении ребенка, просят сообщить об этом по телефонам