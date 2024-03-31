В Красноярске мастер по ремонту попал под суд за хищение 100 тысяч у клиента

По версии следствия, жительница Красноярска очень хотела устроить дома ремонт. Для этого она нашла в интернете объявление и связалась с мастером. Тот приехал, провёл все необходимые замеры, подсчитал примерную сумму денег и они заключили договор. Исполнитель попросил предоплату, чтобы закупить материалы и женщина без лишних вопросов отдала ему деньги. Однако в нужные сроки, указанные договором, работы не были выполнены, мастер не вернул деньги и каждый раз придумывал различные отговорки. После этого женщина обратилась с заявлением в полицию.