В Красноярске мастер по ремонту попал под суд за хищение 100 тысяч у клиента

Жительница Красноярска отдала мастеру 100 тысяч рублей за невыполненный ремонт. Об этом рассказали в МВД по Красноярскому краю.
По версии следствия, жительница Красноярска очень хотела устроить дома ремонт. Для этого она нашла в интернете объявление и связалась с мастером. Тот приехал, провёл все необходимые замеры, подсчитал примерную сумму денег и они заключили договор. Исполнитель попросил предоплату, чтобы закупить материалы и женщина без лишних вопросов отдала ему деньги. Однако в нужные сроки, указанные договором, работы не были выполнены, мастер не вернул деньги и каждый раз придумывал различные отговорки. После этого женщина обратилась с заявлением в полицию.
Через некоторое время в отделение доставили ранее не судимого жителя Красноярска, который рассказал, что якобы потерял деньги, но с заявлением в полицию об этом почему-то не обращался. Ремонт в квартире так и не был сделан.
Было заведено дело по статье о мошенничестве, по которому суд вынес мужчине приговор в один год условного лишения свободы с испытательным сроком на два года.