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Спецназ заблокировал террористов в Махачкале и Каспийске, введен режим КТО

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Террористы заблокированы спецназом ФСБ в нескольких квартирах в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска, введен режим контртеррористической операции, говорится в сообщении информационного центра Национального антитеррористического комитета (НАК).

Источник: © РИА Новости

«В ходе проведения в Дагестане органами безопасности оперативно-розыскных мероприятий была получена информация о местонахождении вооруженных лиц, причастных к террористической деятельности. Сегодня ночью они были заблокированы спецназом ФСБ в нескольких квартирах в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска. В целях обеспечения безопасности граждан в районе обнаружения преступников начальником регионального управления ФСБ введен правовой режим КТО», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что жители прилегающих домов эвакуированы, а координирует работу сил правопорядка оперативный штаб НАК.

«О ходе развития обстановки будет сообщено дополнительно», — добавляется в релизе.

Глава Махачкалы Юсуп Умавов в своем Telegram-канале также сообщил о введении режима КТО в пределах Ленинского, Советского районов Махачкалы и города Каспийска, уточнив, что в период контртеррористической операции до особого распоряжения будут действовать специальные меры и временные ограничения.

ФСБ