Спецназ заблокировал террористов в Махачкале и Каспийске, введен режим КТО

«В ходе проведения в Дагестане органами безопасности оперативно-розыскных мероприятий была получена информация о местонахождении вооруженных лиц, причастных к террористической деятельности. Сегодня ночью они были заблокированы спецназом ФСБ в нескольких квартирах в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска. В целях обеспечения безопасности граждан в районе обнаружения преступников начальником регионального управления ФСБ введен правовой режим КТО», — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что жители прилегающих домов эвакуированы, а координирует работу сил правопорядка оперативный штаб НАК.
«О ходе развития обстановки будет сообщено дополнительно», — добавляется в релизе.
Глава Махачкалы Юсуп Умавов в своем Telegram-канале также сообщил о введении режима КТО в пределах Ленинского, Советского районов Махачкалы и города Каспийска, уточнив, что в период контртеррористической операции до особого распоряжения будут действовать специальные меры и временные ограничения.