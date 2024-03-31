Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фура перевернулась и упала в воду на трассе Карагандинской области

Грузовое авто упало в воду на временно открытом, частично затопленном участке дороги в Карагандинской области, сообщает Zakon.kz.

ДТП произошло на дороге близ села Аксу-Аюлы, где выпустили колонну из 270 грузовиков под сопровождение полиции.

В Департаменте полиции Карагандинской области сообщили Zakon.kz, что водитель перевернувшегося и в следствии упавшего в воду грузовика не соблюдал меры безопасности.

«Водитель грузовика на видео не соблюдая меры безопасности выехал на обочину, где, не справившись с управлением, перевернулся».

Также в пресс-службе ДП рассказали, что помимо фуры в воде оказались три других грузовика, которые занимались подсыпкой дороги. Все транспортные средства вытащили из воды, жертв и пострадавших нет, заключили в карагандинской полиции, и поделились соответствующим видео.