Фура перевернулась и упала в воду на трассе Карагандинской области

ДТП произошло на дороге близ села Аксу-Аюлы, где выпустили колонну из 270 грузовиков под сопровождение полиции.
В Департаменте полиции Карагандинской области сообщили Zakon.kz, что водитель перевернувшегося и в следствии упавшего в воду грузовика не соблюдал меры безопасности.
«Водитель грузовика на видео не соблюдая меры безопасности выехал на обочину, где, не справившись с управлением, перевернулся».
Также в пресс-службе ДП рассказали, что помимо фуры в воде оказались три других грузовика, которые занимались подсыпкой дороги. Все транспортные средства вытащили из воды, жертв и пострадавших нет, заключили в карагандинской полиции, и поделились соответствующим видео.