Фура перевернулась и упала в воду на трассе Карагандинской области

Также в пресс-службе ДП рассказали, что помимо фуры в воде оказались три других грузовика, которые занимались подсыпкой дороги. Все транспортные средства вытащили из воды, жертв и пострадавших нет, заключили в карагандинской полиции, и поделились соответствующим видео.