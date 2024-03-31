«Сутки мерзла и звала на помощь»: под Новосибирском дочь спасла учительницу, запертую грабителем в погребе

По данным следствия, 46-летний рецидивист вломился в дом к 71-летней учительнице на пенсии, достал нож и стал требовать денег. Пенсионерка отдала ему кошелек, сотовый телефон и все свои накопления суммой более 33 тысяч рублей. Преступник заставил женщину спуститься в подпол и запер крышку морозильной камерой, а затем скрылся.