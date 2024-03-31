«Сутки мерзла и звала на помощь»: под Новосибирском дочь спасла учительницу, запертую грабителем в погребе

Под Новосибирском рецидивист получил срок за ограбление учительницы, которую запер в погребе на сутки. Нападение произошло 9 сентября 2023 года в селе Скала Колыванского района.
По данным следствия, 46-летний рецидивист вломился в дом к 71-летней учительнице на пенсии, достал нож и стал требовать денег. Пенсионерка отдала ему кошелек, сотовый телефон и все свои накопления суммой более 33 тысяч рублей. Преступник заставил женщину спуститься в подпол и запер крышку морозильной камерой, а затем скрылся.
Пенсионерка провела около суток в холодном погребе при температуре около десяти градусов, ее крики услышала дочь и спасла женщину. Полиция задержала подозреваемого, следователи возбудили уголовные дела о разбое и незаконном лишении свободы.
— Суд назначил подсудимому семь лет и один месяц в колонии строгого режима, взыскал причиненный ущерб и более 150 тысяч рублей морального вреда. Приговор не вступил в законную силу, — сообщила КП-Новосибирск Мария Рупп, помощник прокурора Колыванского района.