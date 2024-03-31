На западе Казахстана эвакуировали целое село из-за паводков

АСТАНА, 31 мар — Sputnik. Эвакуация пострадавших в селе Когалы Кобдинского района завершилась, сообщили в акимате Актюбинской области.
Село Когалы, напомнили в акимате, расположено в 113 км от районного центра.
Через село до райцентра — поселка Кобда — проходит автодорога районного значения Шубаркудук — Уил — Кобда -Туз тобе.
«Из-за паводка участок трассы на 312 и 347 километрах был размыт водой», — добавили в акимате.
В селе, подчеркнули областные власти, всего 28 домов, проживает 131 человек.
«На сегодняшний день село Когалы не затоплено. Оно защищено Когалинской плотиной. Но в случае прорыва дамбы либо увеличения объема талой воды возникнет опасность затопления села», — констатировали в акимате.
Именно поэтому власти и решили эвакуировать местных жителей в райцентр.
«Для эвакуированных жителей подготовили детскую спортивную школу. Эвакопункт оснастили всем необходимым», — напомнили в акимате.
Военные летчики Актюбинского гарнизона Военного института Сил Воздушной Обороны успешно доставил 68 жителей села Когалы в районный центр Кобдинского района. Среди спасенных — 39 детей, отметили в акимате.