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На западе Казахстана эвакуировали целое село из-за паводков

Решение об эвакуации небольшого села в Актюбинской областные власти приняли не экстренно, а до прихода в него большой воды.

Источник: Пресс-служба акима Актюбинской области

АСТАНА, 31 мар — Sputnik. Эвакуация пострадавших в селе Когалы Кобдинского района завершилась, сообщили в акимате Актюбинской области.

Село Когалы, напомнили в акимате, расположено в 113 км от районного центра.

Через село до райцентра — поселка Кобда — проходит автодорога районного значения Шубаркудук — Уил — Кобда -Туз тобе.

«Из-за паводка участок трассы на 312 и 347 километрах был размыт водой», — добавили в акимате.

В селе, подчеркнули областные власти, всего 28 домов, проживает 131 человек.

«На сегодняшний день село Когалы не затоплено. Оно защищено Когалинской плотиной. Но в случае прорыва дамбы либо увеличения объема талой воды возникнет опасность затопления села», — констатировали в акимате.

Именно поэтому власти и решили эвакуировать местных жителей в райцентр.

«Для эвакуированных жителей подготовили детскую спортивную школу. Эвакопункт оснастили всем необходимым», — напомнили в акимате.

Военные летчики Актюбинского гарнизона Военного института Сил Воздушной Обороны успешно доставил 68 жителей села Когалы в районный центр Кобдинского района. Среди спасенных — 39 детей, отметили в акимате.