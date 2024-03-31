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В СВО погиб 63-летний уроженец района Башкирии

В СВО погиб Наиль Зиннатов из Башкирии.

Источник: соцсети

Об этом сообщила 30 марта глава Кигинского района Зухра Гордиенко.

Наиль Зиннатов родился в Челябинской области, после окончания школы получил профессию электросварщика, после пошел служить в Советскую армию. В Башкирию он переехал в 2010 году следом за родителями. На СВО ушел в августе 2023 года.

— Печальная новость пришла в наш район. Приношу искренние соболезнования родным и близким Наиля Галимьяновича, — принесла соболезнования Гордиенко.

Церемония прощания с погибшим состоится 1 апреля в селе Абзаево. Желающие проводить Наиля в последний путь, могут прийти к 10:00 на площадь перед сельском домом культуры.