В СВО погиб 63-летний уроженец района Башкирии

Об этом сообщила 30 марта глава Кигинского района Зухра Гордиенко.
Наиль Зиннатов родился в Челябинской области, после окончания школы получил профессию электросварщика, после пошел служить в Советскую армию. В Башкирию он переехал в 2010 году следом за родителями. На СВО ушел в августе 2023 года.
— Печальная новость пришла в наш район. Приношу искренние соболезнования родным и близким Наиля Галимьяновича, — принесла соболезнования Гордиенко.
Церемония прощания с погибшим состоится 1 апреля в селе Абзаево. Желающие проводить Наиля в последний путь, могут прийти к 10:00 на площадь перед сельском домом культуры.