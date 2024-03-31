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В Дагестане во время КТО задержали троих террористов

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. В Дагестане во время контртеррористической операции (КТО) задержали трех человек, планировавших теракты, сообщил информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).

«В ходе контртеррористической операции, проведенной сегодня утром в Махачкале и Каспийске под руководством оперативного штаба НАК, органами безопасности задержаны трое бандитов, планировавших совершить ряд преступлений террористической направленности», — говорится в релизе.

При задержании у преступников изъяли автоматическое оружие, боеприпасы к нему и готовое к применению самодельное взрывное устройство. Потерь среди личного состава сил правопорядка нет, мирные жители не пострадали.

Утром в воскресенье в НАК заявили, что спецназ заблокировал террористов в нескольких квартирах в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска.

В районе обнаружения преступников ввели режим КТО.

ФСБ