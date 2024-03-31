На Украине возникли проблемы с возвратом самарских военнопленных

«Ведется огромная работа по возвращению их домой. Со стороны Министерства обороны, правительства региона, депутатов и общественных организаций», — говорится в сообщении.
Перед этим в сети появилось видеообращение, на котором российские военнослужащие заявляют, что находятся в украинском плену и обращаются к губернатору Самарской области с просьбой помочь им вернуться на родину. На видеозаписи пленные просят Дмитрия Азарова «посодействовать в скорейшем освобождении из плена».
По словам мужчин, их долго не обменивают, хотя у многих из них ранения разной степени тяжести. Позже выяснилось, что среди указанных военнопленных может быть человек, ранее публично осудивший проведение специальной военной операции. Речь идет о бывшем военнослужащем 15-й бригады Сергее Галкине.