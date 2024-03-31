На Украине возникли проблемы с возвратом самарских военнопленных

Перед этим в сети появилось видеообращение, на котором российские военнослужащие заявляют, что находятся в украинском плену и обращаются к губернатору Самарской области с просьбой помочь им вернуться на родину. На видеозаписи пленные просят Дмитрия Азарова «посодействовать в скорейшем освобождении из плена».