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На Украине возникли проблемы с возвратом самарских военнопленных

Проблема с возвратом военнопленных из Самарской области, которые до этого записали обращение к губернатору Дмитрию Азарову, возникла со стороны Украины. Об этом сообщила в своем Telegram-канале супруга командующего 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армией Андрея Колотовкина Екатерина.

«Ведется огромная работа по возвращению их домой. Со стороны Министерства обороны, правительства региона, депутатов и общественных организаций», — говорится в сообщении.

Перед этим в сети появилось видеообращение, на котором российские военнослужащие заявляют, что находятся в украинском плену и обращаются к губернатору Самарской области с просьбой помочь им вернуться на родину. На видеозаписи пленные просят Дмитрия Азарова «посодействовать в скорейшем освобождении из плена».

По словам мужчин, их долго не обменивают, хотя у многих из них ранения разной степени тяжести. Позже выяснилось, что среди указанных военнопленных может быть человек, ранее публично осудивший проведение специальной военной операции. Речь идет о бывшем военнослужащем 15-й бригады Сергее Галкине.