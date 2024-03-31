В Омской области смыло трассу из города в Русскую Поляну

В воскресенье, 31 марта, в редакцию портала Om1.ru обратился водитель, который прислал кадры того, что происходит на трассе Омск — Русская Поляна. Недалеко от границы с Казахстаном, там, где дорога проходит мимо деревни Алабота, трассу смывает большое количество воды. Течение выносит на дорогу большие комья снега. Это существенно затрудняет проезд транспорта.