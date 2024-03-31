В Омской области смыло трассу из города в Русскую Поляну

В воскресенье, 31 марта, в редакцию портала Om1.ru обратился водитель, который прислал кадры того, что происходит на трассе Омск — Русская Поляна. Недалеко от границы с Казахстаном, там, где дорога проходит мимо деревни Алабота, трассу смывает большое количество воды. Течение выносит на дорогу большие комья снега. Это существенно затрудняет проезд транспорта.
«Прорвало на дорогу перед Алаботой. Машины стоят колоннами. [Вода] по колено. Никогда такого не видел», — рассказал водитель большегруза.
Рядом с деревней есть озеро Кумдыколь. Вероятно, вода до участка трассы, проходящего неподалёку, добралась оттуда. Южнее располагается ещё одно озеро — Жарылдыколь, которое вплотную прилегает к дороге.
Напомним, что жители области жалуются на подтопления. Так, затопило дома в посёлке Черлак. В городе о потопе в подъездах сообщили жильцы дома на улице Энтузиастов.