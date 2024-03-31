В дронах ВСУ нашли батарейки, применяемые НАСА в марсианской программе

«Один из первых FPV-беспилотников противника, который нам предоставили, имел такую же аккумуляторную батарею, как и те, что использовались американцами в марсианской миссии НАСА. Видимо, первые FPV-дроны Украина собирала с помощью своих американских “партнеров” и эти батареи были установлены, так как рассчитывалось применять FPV-дроны зимой, при сильных отрицательных температурах», — сказал собеседник агентства.
По его словам, это очень дорогие батареи, которые обычно не применяют в кустарной технике. Специалисты компании также обнаружили в трофейных БПЛА алюминиевые сплавы, которые США используют в космической программе. Гендиректор ЦКБР предположил, что американцы в первые месяцы конфликта поставили Киеву FPV-дроны, но у подрядчика не было других доступных материалов.
«В нем (подобном алюминии. — Прим. ред.) 70 процентов — обычные сплавы, а 30 процентов — две страницы различных гомеопатических присадок, обеспечивающих алюминию стабильность в вакууме. Вот для чего FPV-дрону такой алюминий?» — отметил Кузякин.
Собеседник агентства добавил, что ЦКБР регулярно получает из зоны спецоперации трофейные БПЛА, в которых «зашита» масса полезной информации и материала для анализа.