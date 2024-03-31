В дронах ВСУ нашли батарейки, применяемые НАСА в марсианской программе

По его словам, это очень дорогие батареи, которые обычно не применяют в кустарной технике. Специалисты компании также обнаружили в трофейных БПЛА алюминиевые сплавы, которые США используют в космической программе. Гендиректор ЦКБР предположил, что американцы в первые месяцы конфликта поставили Киеву FPV-дроны, но у подрядчика не было других доступных материалов.