В Турции задержали более 50 подозреваемых в связях с запрещенной ИГ

Антитеррористические операции проводятся в Турции регулярно. В начале прошлой недели МВД Турции сообщило о задержании 147 подозреваемых в связях с группировкой «Исламское государство» (ИГ, признана террористической и запрещена). За год в Турции задержали 3 тыс. ее предполагаемых сторонников. Из них почти 700 арестованы. В конце февраля такую операцию провели в пяти провинциях, в том числе в Измире. Были задержаны восемь человек.