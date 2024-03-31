В Турции задержали более 50 подозреваемых в связях с запрещенной ИГ

«В рамках операций, которые проводились в течение четырех дней в 21 провинции, задержан 51 человек по подозрению в связях с террористической организацией ИГ», — написал министр в соцсети X.
По данным главы МВД, больше всего задержанных в Анкаре (десять человек). Во время обысков были изъяты документы и цифровые носители, касающиеся деятельности группировки.
В январе группировка «Исламское государство» (ИГ, признана террористической и запрещена в России) взяла на себя ответственность за нападение на церковь в Стамбуле, в результате которого погиб один человек. По данным агентства Anadolu, 3 января 25 подозреваемых членов группировки были арестованы по всей Турции за подготовку нападений на церкви и синагоги.
Антитеррористические операции проводятся в Турции регулярно. В начале прошлой недели МВД Турции сообщило о задержании 147 подозреваемых в связях с группировкой «Исламское государство» (ИГ, признана террористической и запрещена). За год в Турции задержали 3 тыс. ее предполагаемых сторонников. Из них почти 700 арестованы. В конце февраля такую операцию провели в пяти провинциях, в том числе в Измире. Были задержаны восемь человек.
В апреле прошлого года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что разведывательные службы страны выследили и убили лидера группировки «Исламское государство» (ИГ, признана террористической и запрещена в России) Абу Хуссейна аль-Кураши.