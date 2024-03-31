В ночном пожаре в Башкирии погибли 4 человека, в том числе 2 ребенка

Как сообщают в МЧС по РБ, огонь охватил жилой дом, баню и два автомобиля. К тушению были привлечены 31 специалист и 12 единиц техники. К сожалению, в пожаре погибла целая семья, мама, двухлетняя девочка и годовалый сын, а также дедушка.
Известно, что дом не был оборудован пожарным извещателем.
На место пожара выехал начальник Главного управления МЧС России по РБ генерал-майор внутренней службы Марат Латыпов и рабочая группа Главного управления. Специалисты восстанавливают картину произошедшего, устанавливают все обстоятельства, назначены необходимые экспертизы и лабораторные исследования.