В ночном пожаре в Башкирии погибли 4 человека, в том числе 2 ребенка

Как сообщают в МЧС по РБ, огонь охватил жилой дом, баню и два автомобиля. К тушению были привлечены 31 специалист и 12 единиц техники. К сожалению, в пожаре погибла целая семья, мама, двухлетняя девочка и годовалый сын, а также дедушка.