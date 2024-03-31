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Разведчик Кирилл Катаев из Пермского края погиб на СВО

Прощание с бойцом состоялось в Нытве 31 марта.

Разведчик Кирилл Катаев из Пермского края погиб на специальной военной операции, сообщает администрация Нытвенского городского округа.

Мужчина служил разведчиком мотострелкового батальона в звании гвардии рядового. Он погиб 21 января 2024 года. Прощание с мужчиной прошло в Нытве 31 марта.

«Соболезнуем семье, родным и близким погибшего защитника Отечества. Разделяем с вами боль и горечь утраты. Нытва скорбит вместе с вами», — добавили в администрации.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о церемонии прощания с 47-летним отцом двоих детей Владимиром Нилоговым из Пермского края. Мужчина погиб на СВО в январе 2024 года. Прощание с ним состоялось 30 марта в селе Верх-Юсьва.