Разведчик Кирилл Катаев из Пермского края погиб на СВО

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о церемонии прощания с 47-летним отцом двоих детей Владимиром Нилоговым из Пермского края. Мужчина погиб на СВО в январе 2024 года. Прощание с ним состоялось 30 марта в селе Верх-Юсьва.