Разведчик Кирилл Катаев из Пермского края погиб на СВО

Разведчик Кирилл Катаев из Пермского края погиб на специальной военной операции, сообщает администрация Нытвенского городского округа.
Мужчина служил разведчиком мотострелкового батальона в звании гвардии рядового. Он погиб 21 января 2024 года. Прощание с мужчиной прошло в Нытве 31 марта.
«Соболезнуем семье, родным и близким погибшего защитника Отечества. Разделяем с вами боль и горечь утраты. Нытва скорбит вместе с вами», — добавили в администрации.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о церемонии прощания с 47-летним отцом двоих детей Владимиром Нилоговым из Пермского края. Мужчина погиб на СВО в январе 2024 года. Прощание с ним состоялось 30 марта в селе Верх-Юсьва.