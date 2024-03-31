Дерево упало на машину: акимат возместит казахстанцу ущерб

Напомним, что в 17:30 28 марта Алматы неожиданно накрыла буря, после которой начался ливень. Резкая смена погоды произошла около 17:30. Шквальный ветер поднял в воздух массу пыли и песка. Затем начался сильный ливень. Несколько районов города остались без света. ДЧС перевели на усиленный вариант несения службы.