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Дерево упало на машину: акимат возместит казахстанцу ущерб

В Уральске дерево рухнуло на припаркованную во дворе машину. Ее владелец обратился в суд, передает Tengri Auto со ссылкой на «Мой город».

Житель Западно-Казахстанской области потребовал возместить материальный ущерб.

«В суде представитель отдела жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Уральска вину не признал, мотивируя тем, что санитарная обрезка деревьев на землях общего пользования производится организациями по озеленению, обслуживающими данный земельный участок, по письменному согласованию с уполномоченным органом. Даже была назначена судебная товароведческая экспертиза», — говорится в материале.

По информации пресс-службы областного суда, иск автолюбителя был удовлетворен частично. В частности, отдел ЖКХ обязали возместить ущерб за помятый автомобиль, а в части морального вреда отказали. Решение суда вступило в законную силу.

Напомним, что в 17:30 28 марта Алматы неожиданно накрыла буря, после которой начался ливень. Резкая смена погоды произошла около 17:30. Шквальный ветер поднял в воздух массу пыли и песка. Затем начался сильный ливень. Несколько районов города остались без света. ДЧС перевели на усиленный вариант несения службы.