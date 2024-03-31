Из колонии вышли три свердловчанки, помилованные президентом Путиным

В марте президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании 52 осужденных женщин. Среди них оказались три свердловчанки, содержащиеся в колонии Нижнего Тагила. В настоящее время они уже освобождены и уехали домой, сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области.
— Прежде всего, были помилованы женщины, имеющие несовершеннолетних детей, беременные, а также женщины, родственники которых участвуют в СВО, — рассказали в свердловской колонии.
Напомним, минувшей осенью «КП-Екатеринбург» сообщили о двух умерших в колонии арестантах. Одного из них избили до смерти, другой остался без зимней обуви. В ГУФСИН эту информацию не подтвердили, но и опровергать не стали.