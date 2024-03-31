Екатеринбуржцы зажгли 144 свечи в память о погибших в теракте в «Крокус Сити»

Мемориал, находившийся возле памятника Владимиру Ленину, перенесли вечером 26 марта по просьбе городской администрации. Он разместился на территории Иоанно-Предтеченского собора Екатеринбурга (улица Репина, 6Б). Здесь будут возноситься молитвы о живых и убиенных в «Крокус Сити Холле» до 40-го дня с момента трагедии.