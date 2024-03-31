Екатеринбуржцы зажгли 144 свечи в память о погибших в теракте в «Крокус Сити»

Горожане и активисты молодежных организаций собрались у Иоанно-Предтеченского Собора. Они возложили цветы и бумажные крокусы — символы солидарности с пострадавшими. В память о погибших зажгли 144 свечи.
«Сегодня девять дней как произошла очень страшная трагедия, террористическая акция в “Крокус Сити Холле”. Почтили память», — сказала волонтер движения «МыВместе» Евгения Миронович. Она отметила, что российский народ объединяют подобные мероприятия. «Мы, народ, становимся крепче», — отметила волонтер.
Как сообщалось ранее, в уральской столице перенесли мемориал памяти погибших при теракте в «Крокус Сити Холле».
Мемориал, находившийся возле памятника Владимиру Ленину, перенесли вечером 26 марта по просьбе городской администрации. Он разместился на территории Иоанно-Предтеченского собора Екатеринбурга (улица Репина, 6Б). Здесь будут возноситься молитвы о живых и убиенных в «Крокус Сити Холле» до 40-го дня с момента трагедии.