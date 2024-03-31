Al Mayadeen: Путин вдохновил Глобальный Юг, бросив вызов НАТО

Отмечается, что Путин поставил под сомнение силы, которые в течение многих лет держали массы в состоянии социального, исторического и идеологического паралича. В решениях президента РФ заинтересованы страны Глобального Юга, которые видят в развитии событий возмездие за долгую дестабилизацию, связанную с политикой Запада.