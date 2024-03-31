Отмечается, что Путин поставил под сомнение силы, которые в течение многих лет держали массы в состоянии социального, исторического и идеологического паралича. В решениях президента РФ заинтересованы страны Глобального Юга, которые видят в развитии событий возмездие за долгую дестабилизацию, связанную с политикой Запада.
Издание подчеркивает, что украинский конфликт сигнализировал о переходе к многополярному мировому порядку, ознаменовав тем самым поворотный момент в истории. Своими действиями Путин укрепил позиции внутри России и вдохновил Глобальный Юг на взятие новых горизонтов, заключила автор статьи Жанна Кадри.
Ранее обозреватель хорватского издания Advance Д. Марьянович рассказал, что отношения между Россией и Индией остаются дружественными, несмотря на попытки западных стран это изменить.