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Al Mayadeen: Путин вдохновил Глобальный Юг, бросив вызов НАТО

Президент России Владимир Путин спровоцировал переполох на Западе и восхитил многие страны, бросив вызов Организации Североатлантического договора (НАТО). Об этом сообщается в статье Al Mayadeen.

Источник: Пресс-служба Президента России

Отмечается, что Путин поставил под сомнение силы, которые в течение многих лет держали массы в состоянии социального, исторического и идеологического паралича. В решениях президента РФ заинтересованы страны Глобального Юга, которые видят в развитии событий возмездие за долгую дестабилизацию, связанную с политикой Запада.

«Страны БРИКС занимаются созданием альтернативного финансового рынка, что еще больше ускоряет этот процесс. Шумиха вокруг использования замороженных активов России лучше всего говорит о конце финансовой гегемонии США и ЕС», — говорится в публикации.

Издание подчеркивает, что украинский конфликт сигнализировал о переходе к многополярному мировому порядку, ознаменовав тем самым поворотный момент в истории. Своими действиями Путин укрепил позиции внутри России и вдохновил Глобальный Юг на взятие новых горизонтов, заключила автор статьи Жанна Кадри.

Ранее обозреватель хорватского издания Advance Д. Марьянович рассказал, что отношения между Россией и Индией остаются дружественными, несмотря на попытки западных стран это изменить.

Путин Владимир