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Крупная партия контрафактного спирта изъята в Беларуси

По данным МВД, за подобные нарушения предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 100 базовых величин с конфискацией товара.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 31 мар — Sputnik. В Беларуси изъята крупная партия контрафактного спирта, об этом рассказали в пресс-службе МВД.

Сотрудники УБЭП УВД Могилевщины с коллегами из Ленинского РУВД облцентра и налоговой инспекции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий остановили в Быховском районе грузовик, за рулем которого находился 41-летний житель Брестской области.

При осмотре кузова оперативники обнаружили 19 тысяч литров спиртосодержащей жидкости, которая была спрятана за строительным утеплителем.

Документов на груз у мужчины не было.

Весь спирт изъят, а в отношении водителя составлен административный протокол.

В МВД напомнили, что за подобные нарушения предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 100 базовых величин (4 тысячи белорусских рублей) с конфискацией перевозимого товара.