Крупная партия контрафактного спирта изъята в Беларуси

Сотрудники УБЭП УВД Могилевщины с коллегами из Ленинского РУВД облцентра и налоговой инспекции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий остановили в Быховском районе грузовик, за рулем которого находился 41-летний житель Брестской области.