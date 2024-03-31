Крупная партия контрафактного спирта изъята в Беларуси

МИНСК, 31 мар — Sputnik. В Беларуси изъята крупная партия контрафактного спирта, об этом рассказали в пресс-службе МВД.
Сотрудники УБЭП УВД Могилевщины с коллегами из Ленинского РУВД облцентра и налоговой инспекции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий остановили в Быховском районе грузовик, за рулем которого находился 41-летний житель Брестской области.
При осмотре кузова оперативники обнаружили 19 тысяч литров спиртосодержащей жидкости, которая была спрятана за строительным утеплителем.
Документов на груз у мужчины не было.
Весь спирт изъят, а в отношении водителя составлен административный протокол.
В МВД напомнили, что за подобные нарушения предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 100 базовых величин (4 тысячи белорусских рублей) с конфискацией перевозимого товара.