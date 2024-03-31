Аида Балаева призвала не распространять фейки о паводках

«На уровне премьер-министра создан специальный штаб, работа которого координируется самим Главой государства. В то же время, эта ситуация широко обсуждается в социальных сетях, тиражируется не только реальная информация с мест происшествий, но и провокационная и ложная. Некоторые граждане, не удостоверившись в достоверности, распространяют ее, что приводит к ложному реагированию служб ЧС, у которых и без того тяжелейшие условия работы и график. Это наносит огромный урон эффективной работе в условиях дефицита технических средств. Призываем при тиражировании информации убедиться в ее достоверности. Предупреждаем, что распространение ложной информации недопустимо, виновные будут выявлены и привлечены к ответственности», — написала министр.