Омский школьник сообщил о «бомбе», чтобы не писать диктант

Мальчика, ранее не имевшего конфликтов с законом, поставили на специальное наблюдение. Сотрудники, отвечающие за несовершеннолетних, работают с ним для предотвращения подобных инцидентов в будущем. Напомним, ранее мы писали, что омская инди-группа выступит на фестивале «Стереолето».