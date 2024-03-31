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Омский школьник сообщил о «бомбе», чтобы не писать диктант

В полицейский отдел № 4 поступило сообщение о том, что одна из школ в Ленинском округе была заминирована.

На вызов незамедлительно прибыли следственно-оперативная группа, взрывотехники и медицинский персонал. Но сообщение оказалось ложным.

Полицейские оцепили территорию, эвакуировали учащихся и сотрудников школы. По информации пресс-службы УМВД России по Омской области, никаких опасных предметов или веществ не было обнаружено.

Оказалось, что 13-летний школьник отправил угрожающее сообщение на электронную почту школы с тем, чтобы избежать письменного задания по русскому языку.

Мальчика, ранее не имевшего конфликтов с законом, поставили на специальное наблюдение. Сотрудники, отвечающие за несовершеннолетних, работают с ним для предотвращения подобных инцидентов в будущем. Напомним, ранее мы писали, что омская инди-группа выступит на фестивале «Стереолето».