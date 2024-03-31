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На руднике «Пионер», где застряли горняки из Башкирии, затоплены 6 скважин

В новых пробуренных скважинах также нашли воду, глину и лед.

Источник: соцсети

На руднике «Пионер», где застряли горняки из Башкирии, затоплены все 6 скважин. В новых пробуренных скважинах также нашли воду, глину и лед, сообщили в МЧС РФ с места трагедии.

Известно, что работы не прекращаются. Продолжается бурение еще трех скважин в нижние горизонты.

Напомним, вечером 18 марта из-за обрушения пород на золотодобывающем руднике в Амурской области в шахте остались 13 человек, в том числе 5 горняков из Башкирии. С ними нет связи, попытки спасателей пробурить скважины и выйти на коридоры шахты безуспешны. По уголовному делу задержан директор рудника и специалисты Ростехнадзора. Накануне на рудник прибыли родственники всех оставшихся под завалами мужчин. С ними работают психологи. Также существует угроза повторного обрушения.

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