На руднике «Пионер», где застряли горняки из Башкирии, затоплены 6 скважин

Напомним, вечером 18 марта из-за обрушения пород на золотодобывающем руднике в Амурской области в шахте остались 13 человек, в том числе 5 горняков из Башкирии. С ними нет связи, попытки спасателей пробурить скважины и выйти на коридоры шахты безуспешны. По уголовному делу задержан директор рудника и специалисты Ростехнадзора. Накануне на рудник прибыли родственники всех оставшихся под завалами мужчин. С ними работают психологи. Также существует угроза повторного обрушения.