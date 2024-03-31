В Слониме мужчина попал в чужое авто, выкинув с балкона протухшую тушку курицы

В сообщении сказано, что 16 марта 2024 года 40-летний житель Слонима выписался из больницы. Придя домой, он почувствовал резкий неприятный запах. Выйдя на балкон, он увидел протухшую тушку курицы. Ее он оставил размораживаться перед тем, как лечь в больницу.