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В Слониме мужчина попал в чужое авто, выкинув с балкона протухшую тушку курицы

В Слониме мужчина на эмоциях выкинул с балкона протухшую тушку курицы и повредил чужое авто.

Источник: Комсомольская правда

В Слониме мужчина выкинул с балкона протухшую тушку курицы и повредил чужой автомобиль, рассказали в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

В сообщении сказано, что 16 марта 2024 года 40-летний житель Слонима выписался из больницы. Придя домой, он почувствовал резкий неприятный запах. Выйдя на балкон, он увидел протухшую тушку курицы. Ее он оставил размораживаться перед тем, как лечь в больницу.

«На эмоциях мужчина выкинул испорченный продукт с балкона», — сказали в ведомстве.

Уточняется, что тушка курицы попала в лобовое стекло машины. Хозяин авто обратился в милицию. Действия житель Слонима были квалифицированы по статье хулиганство.