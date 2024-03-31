Минобороны РФ сообщило об уничтожении трех самолетов Су-25 на аэродроме Вознесенск

«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации на аэродроме Вознесенск в Николаевской области уничтожены три самолета Су-25 Воздушных сил [ВС] Украины», — говорится в сообщении.
По данным военного ведомства, также уничтожены радиолокатор подсвета и наведения, машина боевого управления, низковысотный обнаружитель и три пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300, два склада с боеприпасами, поражены цех сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, живая сила и военная техника ВСУ в 126 районах.
Средствами ПВО за сутки сбито 178 украинских беспилотных летательных аппаратов, а также 23 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и «Ураган».