Минобороны РФ сообщило об уничтожении трех самолетов Су-25 на аэродроме Вознесенск

По данным военного ведомства, также уничтожены радиолокатор подсвета и наведения, машина боевого управления, низковысотный обнаружитель и три пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300, два склада с боеприпасами, поражены цех сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, живая сила и военная техника ВСУ в 126 районах.