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Российские ПВО сбили почти 180 беспилотников за сутки

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 178 украинских беспилотников и 23 снаряда РСЗО HIMARS и «Ураган», сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны России.

Источник: © РИА Новости

«Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 178 украинских беспилотных летательных аппаратов, а также 23 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и “Ураган”, — говорится в сообщении.

Всего с начала спецоперации было уничтожено 580 украинских военных самолетов, 270 вертолетов, 17951 беспилотный летательный аппарат, 492 зенитных ракетных комплекса, 15650 танков и других боевых бронированных машин, 1258 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8594 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 20433 единицы специальной военной автомобильной техники.