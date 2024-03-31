Российские ПВО сбили почти 180 беспилотников за сутки

Всего с начала спецоперации было уничтожено 580 украинских военных самолетов, 270 вертолетов, 17951 беспилотный летательный аппарат, 492 зенитных ракетных комплекса, 15650 танков и других боевых бронированных машин, 1258 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8594 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 20433 единицы специальной военной автомобильной техники.