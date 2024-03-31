Глава ФСБ заявил о наличии данных об организаторах диверсий в России

На пресс-конференции после окончания выборов президента России 18 марта Путин заявил, что диверсионные группы, в том числе запрещенная в России террористическая организация «Русский добровольческий корпус» (РДК), насчитывают около 2,5 тыс. человек. «Они с оружием в руках пошли против своей страны, против своей родины. У нас нет смертной казни, но мы к этим людям всегда — и сейчас, и в будущем — будем относиться как к тем, которые находятся в зоне боевых действий», — предупредил он.