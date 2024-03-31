Нарушено сообщение с двумя населенным пунктами в Самарской области

Сотрудники ведомства поделились оперативной ситуацией с таянием льда и подтоплением территорий на конец марта. Обильные снегопады вызывают вероятность высокого паводка во всем Поволжье, и с том числе. Самарской области. Но сотрудники МЧС считают, что ситуация с повышением уровня воды в реках и озерах находится под контролем.