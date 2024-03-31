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Нарушено сообщение с двумя населенным пунктами в Самарской области

МЧС считает ситуацию с паводком в Самарской области контролируемой.

Сейчас в Ричмонде: +11° 2 м/с 71% 754 мм рт. ст. +13°

Сотрудники ведомства поделились оперативной ситуацией с таянием льда и подтоплением территорий на конец марта. Обильные снегопады вызывают вероятность высокого паводка во всем Поволжье, и с том числе. Самарской области. Но сотрудники МЧС считают, что ситуация с повышением уровня воды в реках и озерах находится под контролем.

— На территории Самарской области подтоплены четыре низководных моста в населенных пунктах Мосты Пестравского района, Березовка и Константиновка Большеглушицкого района, Полудни Кинель-Черкасского района, — сообщает пресс-служба МЧС. — В результате подтопления в Полуднях и Константиновке нарушено транспортное сообщение.

Жители сел могут выбраться из своих домов используя лодочную переправу или пешком.

— Противопожарное прикрытие и медицинское обеспечение организовано. Запас продуктов в населенных пунктах имеется. Жизнедеятельность населения не нарушена, жилые дома в зону подтопления не попадают, — заверяют в МЧС.

Жителям нет необходимости покидать свои дома. Эвакуация домашних животных также не требуется.

Главное управление МЧС России по Самарской области постоянно мониторит ситуацию с паводком. На местах работают оперативные группы и применяется беспилотная авиация.

МЧС