Около 100 школ в Казахстане перейдут на дистанционное обучение

«Уже с этого понедельника для более 3 миллионов казахстанских детей начнется четвертая четверть 2023−2024 учебного года. При этом школьники в регионах, где сохраняется паводковая обстановка, перейдут на дистанционное обучение. На месте работают территориальные департаменты по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения, а также региональные управления образования. Для оказания необходимой помощи детям, находящихся в эвакуационных пунктах, задействованы психологические службы. Дети обеспечены необходимыми одеждой, школьными принадлежностями и техническими средствами для дистанционного обучения. Прорабатывается вопрос обеспечения питанием эвакуированных учащихся 1−4 классов», — отметила официальный представитель — пресс-секретарь ведомства Мереке Амангелдыкызы.