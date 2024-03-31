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Около 100 школ в Казахстане перейдут на дистанционное обучение

Школы в регионах, где наблюдается паводковая обстановка, перейдут в онлайн формат. Об этом сообщает пресс-служба Министерства просвещения, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Reuters

В рамках работы республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода 88 организаций образования начнут обучение в четвертой четверти в дистанционном формате. Дистанционное обучение организовано в 56 организациях образования, находящихся в зоне риска подтопления, а также в 32 школах, которые определены пунктами приема эвакуированных.

«Уже с этого понедельника для более 3 миллионов казахстанских детей начнется четвертая четверть 2023−2024 учебного года. При этом школьники в регионах, где сохраняется паводковая обстановка, перейдут на дистанционное обучение. На месте работают территориальные департаменты по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения, а также региональные управления образования. Для оказания необходимой помощи детям, находящихся в эвакуационных пунктах, задействованы психологические службы. Дети обеспечены необходимыми одеждой, школьными принадлежностями и техническими средствами для дистанционного обучения. Прорабатывается вопрос обеспечения питанием эвакуированных учащихся 1−4 классов», — отметила официальный представитель — пресс-секретарь ведомства Мереке Амангелдыкызы.

Для минимизации рисков и обеспечения продолжения образовательного процесса в условиях чрезвычайной ситуации занятия в колледжах Актюбинской области переведены на дистанционный формат обучения.

образование