В Ростовской области в ДТП попали три машины, включая пассажирский автобус

По предварительным данным, 38-летняя женщина, управляя «Шевроле Нива», выезжала со второстепенной дороги. Там она на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог не пропустила и столкнулась с «Хендэ IX 35». От удара «Хендэ» опрокинулся на бок и врезался в автобус «ГАЗ».