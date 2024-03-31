В Ростовской области в ДТП попали три машины, включая пассажирский автобус

В Октябрьском районе, рядом с поселком Каменоломни, произошло ДТП с участием трех автомобилей, включая пассажирский автобус. Об этом сообщили в донской пресс-службе Госавтоинспекции.
По предварительным данным, 38-летняя женщина, управляя «Шевроле Нива», выезжала со второстепенной дороги. Там она на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог не пропустила и столкнулась с «Хендэ IX 35». От удара «Хендэ» опрокинулся на бок и врезался в автобус «ГАЗ».
К счастью, в ДТП никто не погиб. Однако 23-летняя пассажирка «Хендэ» получила травмы. А 47-летней водителю «Хендэ» и ее 15-летнему пассажиру оказали на месте разовую медпомощь.
Напомним, что в Миллеровском районе, на трассе М-4 «Дон», перевернулась «Киа Мохаве», в которой пострадал 11-летний ребенок.