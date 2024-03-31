Чемпион России по роллер-спорту Богрец скончался после травмы на соревнованиях: каким его запомнят

Трагедия произошла 30 марта во время соревнований по кроссу в Санкт-Петербурге. Российский чемпион получил серьезные травмы, которые оказались несовместимыми с жизнью. Для его близких, коллег и учеников «горький исход этого несчастного случая стал неожиданностью и шоком».