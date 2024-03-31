Чемпион России по роллер-спорту Богрец скончался после травмы на соревнованиях: каким его запомнят

«Друзья! С глубокой скорбью мы сообщаем, что ушел из жизни один из лучших роллеров России — Роман Богрец, спортсмен из Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении ассоциации.
В Федерации роллер-спорта рассказали, что Богрец воспитал много талантливых спортсменов по направлениям фрискейта и скейт-кросса. Спортсмен также уделял большое внимание своим тренировкам и выступлениям, он являлся образцом для подражания.
«За его выступлениями в кроссе всегда следили все юные участники — настолько они были быстрыми, легкими и эффектными».
Трагедия произошла 30 марта во время соревнований по кроссу в Санкт-Петербурге. Российский чемпион получил серьезные травмы, которые оказались несовместимыми с жизнью. Для его близких, коллег и учеников «горький исход этого несчастного случая стал неожиданностью и шоком».
Ранее «ФедералПресс» писал, что в Москве простились с известным комментатором Василием Уткиным. Ему стало плохо, после чего его госпитализировали в больницу, однако медикам не удалось спасти мужчину.