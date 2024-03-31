Электричка протаранила легковушку, застрявшую на путях в Ленобласти

Жесткое ДТП случилось на железнодорожном переезде возле станции Громово в Приозерском районе Ленобласти. Там электричка, едущая из Петербурга в Кузнечное, протаранила легковушку. Авто застряло на путях, пытаясь проскочить на «красный» сигнал светофора. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.
— Правоохранители организовали проверку из-за происшествия на железнодорожном переезде в Ленобласти. Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура оценит исполнение законодательства о безопасности движения при эксплуатации железнодорожного транспорта, — уточнили в пресс-службе ведомства.
Предварительно, водитель легковушки видел приближающийся поезд. Но решил все-таки испытать судьбу и проехать через пути на запрещающий сигнал. Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения, к сожалению. не удалось. На место, по словам очевидцев, уже прибыли бригада скорой помощи и сотрудники МЧС. Пассажирам авто чудом удалось выжить, выскочив из машины. В легковушке, судя по фото, было, как минимум, двое детей.
В пресс-службе транспортной прокуратуры заявили, что специалисты проверят все обстоятельства, соблюдение необходимых требований безопасности. При необходимости сотрудники ведомства примут меры реагирования.