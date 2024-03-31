Электричка протаранила легковушку, застрявшую на путях в Ленобласти

Предварительно, водитель легковушки видел приближающийся поезд. Но решил все-таки испытать судьбу и проехать через пути на запрещающий сигнал. Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения, к сожалению. не удалось. На место, по словам очевидцев, уже прибыли бригада скорой помощи и сотрудники МЧС. Пассажирам авто чудом удалось выжить, выскочив из машины. В легковушке, судя по фото, было, как минимум, двое детей.